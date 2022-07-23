Kanyonda kaybolan İtalyan kadın 4 saatte bulundu

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Mesut IŞIK/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde erkek arkadaşıyla gezerken kaybolan İtalya vatandaşı I.C., ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kanyonda bulundu.

Olay, Gebze ilçesi Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. İtalya vatandaşı I.C., Alman erkek arkadaşıyla parka geldi. 2 arkadaş kaybolunca, geri dönen Alman vatandaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, dün saat 00.00'da arama çalışmalarına başladı. Kanyonda yaklaşık 2 kilometre yürüyen ekipler, saat 04.00 sıralarında I.C.'ye ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan I.C. tabiat parkının giriş alanına getirildi. Alman arkadaşı ise I.C.'nin bulunmasına sevindiğini söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut IŞIK

2022-07-23 12:55:52



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