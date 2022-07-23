15 düzensiz kaçak göçmen sınır dışı edildi

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Kocaeli’de ekipler tarafından yakalanan 15 düzensiz kaçak göçmen ülkelerine geri gönderildi.

Düzensiz göçle mücadele dolayısıyla Kocaeli ve bölgesinde güvenlik güçleri tarafından çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin çalışması neticesinde 15 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine götürülen ve işlemleri tamamlanan 15 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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