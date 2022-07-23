Babasının kullandığı midibüsün altında kalan 5 yaşındaki Ebrar öldü

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Erol POLAT/ DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de babasının kullandığı midibüsün açılan kapısından düşerek aracın altında kalan Ebrar Kıvrak (5), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Pehlivan Sokak'ta meydana geldi. Ebrar Kıvrak, babası Ömer Kıvrak´ın (41) yolun kenarına park etmeye çalıştığı 35 BFD 701 plakalı midibüsün açılan kapısından düşüp tekerin altında kaldı. Kızının düştüğünü fark eden Ömer Kıvrak, aracı durdurup yanına koştu. Ömer Kıvrak'ın ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ebrar'ı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan Ebrar, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Ömer Kıvrak'ın ifadesi alınırken, küçük Ebrar´ın cenazesi, bugün Darıca'da toprağa verilecek.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2022-07-23 14:15:52



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