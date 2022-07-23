Gençlerin elektrikli araçları Körfez Pisti'nde yarıştı



Dinçer AKBİRNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen TEKNOFEST Elektrikli Araç Verimlilik Yarışları'na katılan 133 takım, kendi yaptıkları aracın en verimli araç olduğunu göstermek için piste çıktı.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Elektrikli Araç Verimlilik Yarışları, Körfez ilçesinde başladı. Üniversite ve lise kategorilerinde düzenlenen yarışlarda, araçların verimliliği ölçülerek buna göre puanlama yapılıyor. TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılan etkinliğe katılan takımlar, araçlarıyla en az gücü harcayarak 2 kilometrelik pistte 30 tur atıyor. Piste gelerek geçen 4 gün içinde hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'deki çeşitli lise ve üniversitelerden 133 takım, teknik yeterlilikleri sağlamalarının ardından bugün hünerlerini sergiledi.

'TEKNOFEST YARIŞMALARINA 150 BİNE YAKIN TAKIM BAŞVURDU'

Yarışma alanına gelerek takımları ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge yarışmaları, aslında TEKNOFEST'in de en kıdemli yarışmaları. 2018 yılından bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST, 5 yaşında. Ancak bu yarışlar 2005'ten bu yana düzenleniyor. Şu an 18'inci yılında. İlk yıllarda daha çok hız odaklıyken, sonraki yıllarda daha çok verimlilik odaklı bir yarışmaya dönüştü. Dünyada enerji verimliliği en önemli gündem. Elektrikli araçların özellikle enerji verimliliği anlamında büyük kazanımlar getireceği öngörülüyor. Biz de gençlerimizin projelerinde verimlilik odaklı sonuçlar elde etmelerini bekliyoruz. Araçların verimliliğinin ötesinde, bu yarışmanın kendisinin verimliliğini de ben çok kıymetli görüyorum. Bu yarışmalar için harcanan emeğin çok yüksek bir karşılık bulduğunu, hem gençlerin bireysel yaşamında hem de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda çok önemli çıktılar ortaya çıktığını gözlemliyoruz. İnşallah buradan gelişecek kişilerin de önümüzdeki dönemde Türkiye'nin geleceğine imza atmasının en önemli işareti" dedi.

'GERÇEKTEN BÜYÜK BİR HEYECAN'

Gençlerin heyecanına ortak olduklarını söyleyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "İlk 4 gün, gençlerimiz burada emeklerinin ilk testlerini yaptılar. Teknik kontrollerden geçtiler. Son aşamaya geldiler. Bu çocuklarımızı, gençlerimizi bir arada tutan, kendi kariyerlerinin ötesinde ülkemiz için, insanlık için 'Birileri buna çözüm bulsun' yerine 'Ben bunu çözmek için burada varım' demeleridir. Ben hepsini yürekten kutluyorum. Onların bu heyecanlarının sadece 6 gününe şahit oluyoruz ama arka planda büyük bir emek var. O heyecan, ülkemizin gelecekteki yeni TOGG'larını, onun daha iyisini yapacaklarının teminatıdır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI

2022-07-23 15:05:24



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