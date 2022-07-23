Babasının kullandığı midibüsün altında kalan 5 yaşındaki Ebrar öldü (2) 

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli´nin Darıca ilçesinde, babasının kullandığı midibüsün açılan kapısından düşerek aracın altında kalıp yaşamını yitiren Ebrar Kıvrak, son yolculuğuna uğurlandı. Hatice ve Ömer Kıvrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ebrar´ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Darıca Bahçelievler Cami´nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katılan baba Ömer Kıvrak güçlükle ayakta durdu. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Ömer Kıvrak, gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılırken, Ebrar´ın tabutu, cemaatin ellerinde havada taşındı. Ebrar´ın cenazesi Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)Dinçer AKBİR/ DARICA (Kocaeli), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Dinçer AKBİR

2022-07-23 18:21:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.