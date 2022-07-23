Er meydanında ustasını yenince, elini öptü Kartepe Güreşleri'nde başpehlivan Tanju Gemici oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Er meydanında ustasını yenince, elini öptü Kartepe Güreşleri'nde başpehlivan Tanju Gemici oldu

İHA

Er meydanında ustasını yenince, elini öptü Kartepe Güreşleri'nde başpehlivan Tanju Gemici oldu

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 16.Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan, finalde Orhan Okullu’yu mağlup eden Tanju Gemici oldu. Gemici, ustasının elini öpmeyi ihmal etmedi.
Kartepe Belediyesi 16. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşlerine, Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kartepe Belediyesi kurucu başkanı ve İSU Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Karabalık, AK Parti ilçe Başkanı Sadık Yılmaz, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, MHP Kartepe ilçe Başkanı Hayati Dilek, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.
13 kategori 500 güreşçi
Yağlı güreşler Minik1, Minik2, Teşvik1, Teşvik2, Tozkoparan, Ayak Boyu, Deste Küçük, Deste Büyük, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Başaltı ve Baş olmak üzere 13 kategoride 500 güreşçi mücadele etti.
Güreşlerde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 16. Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde yaptığı açıklamada ata sporu yağlı güreşe destek vermeyi artırarak sürdüreceklerini ifade ederek, “Yine son derece coşkulu ve heyecanlı bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Ata sporumuz yağlı güreşin güzelliklerini anlatmaya kelimeler yetmez. Güreşlerimizi Rahmetli Hergeleci İbrahim adına yapıyoruz. Bu topraklardan İrfan, Adil Atan ustalar birçok sırtı yere getirdi. İşte biz bu başarıları ve şanlı geçmişi rahmetle anmak için Sarımeşe’de toplandık. Geçen yıl söz verdik ve kemer yaptırdık. Bu kemerin üzerine 10 da çeyrek altın ekledik. Başpehlivanımıza bu kemeri takdim edeceğiz ve bundan sonra da hediyelerimiz bu şekilde devam edecek. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Müsabakalarda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise 16. Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’ni organize eden Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman ve ekibini kutladı. Başkan Büyükakın, “Burada birbirinden heyecanlı güreşler olurken konuşmak kolay değil. Ancak şu kadarını ifade etmem gerekirse, Kocaeli, sporun her alanında olduğu gibi yağlı güreşlerin de önünü açıyor. Ata sporumuza olan katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kartepe Hergeleci İbrahim Güreşleri’nin düzenlenmesinde emek veren başta Belediye Başkanımıza, ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.
Çok sıkı mücadelelere sahne olan ve aşırı sıcak hava altında gerçekleşen güreşlerin yarı finallerinde Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren’i, Orhan Okulu da Faruk Akkoyun’u mağlup ederek adlarını finale yazdırdı. Güreşlerin yarı finallerinde Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren’i, Orhan Okulu da Faruk Akkoyun’u mağlup ederek adlarını finale yazdırdı. Yaklaşık 20 dakika süren final mücadelesini Tanju Gemici, rakibini sırtüstü düşürerek kazandı ve 16. Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’nin şampiyonu oldu. Final müsabakasının ardından dereceye giren pehlivanlar kupalarını Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babasının kullandığı aracın altında kalan minik Ebrar son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Babasının kullandığı aracın altında kalan minik Ebrar ...
Babasının kullandığı midibüsün altında kalan 5 yaşındaki Ebrar öldü (2) 
YEREL HABERLER Babasının kullandığı midibüsün altında kalan 5 ...
Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı, söndürme ...
Gençlerin elektrikli araçları Körfez Pisti'nde yarıştı
YEREL HABERLER Gençlerin elektrikli araçları Körfez Pisti'nde ...
Doğantepe Kadırga Şenlikleri coşkuyla başladı
YEREL HABERLER Doğantepe Kadırga Şenlikleri coşkuyla başladı
Babasının kullandığı midibüsün altında kalan 5 yaşındaki Ebrar öldü
YEREL HABERLER Babasının kullandığı midibüsün altında kalan 5 ...
Ukraynalı kadınlar ülkelerine destek için Kocaeli’de çorba yapıp sattı
YEREL HABERLER Ukraynalı kadınlar ülkelerine destek için Kocaeli’de ...
15 düzensiz kaçak göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER 15 düzensiz kaçak göçmen sınır dışı edildi
5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı midibüsün altında kaldı Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan minik kız yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı midibüsün ...
Türkiye Gazeteciler Federasyonu’ndan İHA muhabirine yapılan saldırıya kınama TGF Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun: “Darıca’daki gazeteciye saldırıyı kınıyoruz”
YEREL HABERLER Türkiye Gazeteciler Federasyonu’ndan İHA muhabirine ...
Kanyonda kaybolan İtalyan kadın 4 saatte bulundu
YEREL HABERLER Kanyonda kaybolan İtalyan kadın 4 saatte bulundu
İsmet Yumakoğulları, 5 yıl daha Kocaelispor’da
YEREL HABERLER İsmet Yumakoğulları, 5 yıl daha Kocaelispor’da
Kocaeli'de 17 yaşındaki genç evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de 17 yaşındaki genç evde tabancayla vurulmuş ...
Kocaelispor, 2 ay önce sözleşme yenilediği Semih Karadeniz ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Kocaelispor, 2 ay önce sözleşme yenilediği Semih ...
Goalball Turnuvasına rekor katılım
YEREL HABERLER Goalball Turnuvasına rekor katılım
Yazlık Kadırga Şenliğiyle doyasıya eğlendiler
YEREL HABERLER Yazlık Kadırga Şenliğiyle doyasıya eğlendiler
Sıla Sokağın çocukları parklarına kavuştu İzmit’te yeni açılan parka o şehidin ismi verildi
YEREL HABERLER Sıla Sokağın çocukları parklarına kavuştu İzmit’te ...
Yavruyken sahiplendi, yanından ayırmıyor Oto yıkama dükkanında keçiyi görenler şaşırıyor
YEREL HABERLER Yavruyken sahiplendi, yanından ayırmıyor Oto yıkama ...
Üreticiler, ‘Nusrat’ buğday tohumundan memnun
YEREL HABERLER Üreticiler, ‘Nusrat’ buğday tohumundan memnun
Üniversite tercihlerinde öğrencilere danışmanlık desteği
YEREL HABERLER Üniversite tercihlerinde öğrencilere danışmanlık ...
Gölcük’te asfalt seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Gölcük’te asfalt seferberliği sürüyor
Alzheimer Yaşam Evi’nde ‘Süper Meyve’ bereketi
YEREL HABERLER Alzheimer Yaşam Evi’nde ‘Süper Meyve’ bereketi
Yağışlar bol olunca mısır ekimleri bu yıl yüzde 25 arttı
YEREL HABERLER Yağışlar bol olunca mısır ekimleri bu yıl yüzde 25 ...
Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesini yerinde incelediler
YEREL HABERLER Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.