Er meydanında ustasını yenince, elini öptü Kartepe Güreşleri'nde başpehlivan Tanju Gemici oldu

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 16.Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan, finalde Orhan Okullu’yu mağlup eden Tanju Gemici oldu. Gemici, ustasının elini öpmeyi ihmal etmedi.

Kartepe Belediyesi 16. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşlerine, Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kartepe Belediyesi kurucu başkanı ve İSU Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Karabalık, AK Parti ilçe Başkanı Sadık Yılmaz, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, MHP Kartepe ilçe Başkanı Hayati Dilek, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

13 kategori 500 güreşçi

Yağlı güreşler Minik1, Minik2, Teşvik1, Teşvik2, Tozkoparan, Ayak Boyu, Deste Küçük, Deste Büyük, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Başaltı ve Baş olmak üzere 13 kategoride 500 güreşçi mücadele etti.

Güreşlerde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 16. Hergeleci İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde yaptığı açıklamada ata sporu yağlı güreşe destek vermeyi artırarak sürdüreceklerini ifade ederek, “Yine son derece coşkulu ve heyecanlı bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Ata sporumuz yağlı güreşin güzelliklerini anlatmaya kelimeler yetmez. Güreşlerimizi Rahmetli Hergeleci İbrahim adına yapıyoruz. Bu topraklardan İrfan, Adil Atan ustalar birçok sırtı yere getirdi. İşte biz bu başarıları ve şanlı geçmişi rahmetle anmak için Sarımeşe’de toplandık. Geçen yıl söz verdik ve kemer yaptırdık. Bu kemerin üzerine 10 da çeyrek altın ekledik. Başpehlivanımıza bu kemeri takdim edeceğiz ve bundan sonra da hediyelerimiz bu şekilde devam edecek. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Müsabakalarda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise 16. Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’ni organize eden Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman ve ekibini kutladı. Başkan Büyükakın, “Burada birbirinden heyecanlı güreşler olurken konuşmak kolay değil. Ancak şu kadarını ifade etmem gerekirse, Kocaeli, sporun her alanında olduğu gibi yağlı güreşlerin de önünü açıyor. Ata sporumuza olan katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kartepe Hergeleci İbrahim Güreşleri’nin düzenlenmesinde emek veren başta Belediye Başkanımıza, ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

Çok sıkı mücadelelere sahne olan ve aşırı sıcak hava altında gerçekleşen güreşlerin yarı finallerinde Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren’i, Orhan Okulu da Faruk Akkoyun’u mağlup ederek adlarını finale yazdırdı. Güreşlerin yarı finallerinde Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren’i, Orhan Okulu da Faruk Akkoyun’u mağlup ederek adlarını finale yazdırdı. Yaklaşık 20 dakika süren final mücadelesini Tanju Gemici, rakibini sırtüstü düşürerek kazandı ve 16. Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’nin şampiyonu oldu. Final müsabakasının ardından dereceye giren pehlivanlar kupalarını Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.