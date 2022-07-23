Kocaeli'de çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı



Dinçer AKBİR/ BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 12,5 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Başiskele'deki Yuvacık Barajı'nın üst kısmında kalan ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Yaklaşık 12,5 dönüm alanın yandığı ormanda, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR

2022-07-23 19:49:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.