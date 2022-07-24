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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tütünçiftlik sahilinde türkü dolu gece

İHA

Tütünçiftlik sahilinde türkü dolu gece

Körfez Belediyesi tarafından sahillerde düzenlenen Açık Hava Yaz Konserleri, Tütünçiftlik ile devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı, Halk Ozanı Mahmut Polat, sevilen türküleri seslendirdi.
Körfez Belediyesi’nin düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Özellikle yaz akşamlarında sahil bölgesine inen vatandaşlar için ‘Açık Hava Yaz Konserleri’ düzenleniyor. Bu çerçevede son etkinliğin adresi Tütünçiftlik sahili oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı, Halk Ozanı Mahmut Polat, Tütünçiftlik sahilindeki etkinlik alanında sevilen türküleri seslendirdi. Konser öncesinde kısa bir konuşma yapan Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, “Her sahil bölgemizde etkinliklerimiz yaz boyunca devam edecek” dedi. Denli, daha sonra Polat’a plaket takdim etti.
Konuşmaların ardından sevilen türküleri seslendiren Mahmut Polat, dinleyenleri türküleriyle Edirne’den Gümüşhane’ye, Trabzon’dan Diyarbakır’a kadar götürdü. Yıldırım Gömleksiz ile birlikte de iki parça seslendiren Polat, finali kemençe ile birlikte seslendirdiği Trabzon türküleri ile yaptı.
Alandaki vatandaşlar da bol bol halay çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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