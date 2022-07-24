Körfez'de sahne gençlerin

Körfez Belediyesi tarafından Yarımca, Tütünçiftlik, Hereke ve Kirazlıyalı sahilinde düzenlenen ‘Sahne Senin’ etkinliği ile Körfezli genç müzisyenler mini konserler vermeyi sürdürüyor.

'Sahne Senin' etkinliği çerçevesinde son olarak Tütünçiftlik sahilindeki sahnenin konukları Kaan ve Mertkan oldu. Biri gitarı diğeri ise sesiyle vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı. Sadece Körfez’de oturan gençlerin sahne alabildiği etkinlik alanında dinlemeye gelenler ise ayrılan alanda minderlere oturarak şarkılara eşlik etti. Pop müziğin sevilen şarkılarını seslendiren Kaan ve Mertkan, zaman zaman da seyirciyi şarkılara dahil etmeyi başardı. Başarılı bir performans sergileyen ikili, bol bol alkış topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.