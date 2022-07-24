Darıca'nın korosu kulakların pasını sildi

Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi'nde eğitim gören kursiyerlerden oluşan koro, "Hoş Bir Seda" konseriyle müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde yıl boyunca eğitim gören kursiyerlerin sahne aldığı İskoliye Sanat Geceleri yeniden başladı. İskoliye Sanat Akademisi’nin bahçesinde düzenlenen ve unutulmaz Yeşilçam şarkılarının seslendirildiği "Hoş Bir Seda" konserine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın da katıldığı konserde, birbirinden güzel şarkılar seslendirildi.



"Darıca’nın kendi değerleriyle yürüyeceğiz"

Darıca’nın kendi değerleriyle yürümeye devam edeceklerini ifade eden Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi kültür sanat alanında da kendi değerlerimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Darıca’nın kendi evlatlarına şans verildiğinde her şeyin en güzelini yapabileceğine inanıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birini de burada hep birlikte izliyoruz. İskoliye Sanat Akademi’mizde eğitim gören kursiyerlerimizden oluşan koro, çok güzel bir sahne performansı sergiledi. Gerek, ‘Sanat Seninle Sokakta’ etkinliklerimiz gerekse de ‘İskoliye Sanat Geceleri’ etkinliklerimizle yaz boyunca vatandaşlarımıza eğlenceli vakit geçirtmeye devam edeceğiz. Kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Darıca’nın kültür sanat şehri olması adına çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

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