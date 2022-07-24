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Rögar kapağına kaynak sırasında patlama: 2 işçi yaralı 

DHA

Rögar kapağına kaynak sırasında patlama: 2 işçi yaralı 


Nabi YAZICI/GEBZE (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde rögar kapağına kaynak yapıldığı sırada kanalda biriken metan gazının patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.  
Olay, dün Sultan Orhan Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye işçilerinin rögar kapağına kaynak yaptığı sırada kanalda biriken metan gazı bir anda patladı. Patlamada işçiler Yusuf Satık ile Sinan Alagöz yaralandı. 2 işçi, ihbarla gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yüzü ile ellerinde yanıklar oluşan Yusuf Satık önce Fatih Devlet Hastanesi'ne, ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinan Alagöz'ün ise hafif yaralandığı bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Nabi YAZICI
2022-07-24 15:34:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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