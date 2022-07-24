Başiskele Sahili'nde Sefo rüzgarı esecek

Başiskele'de "Bu Yaz Sahile Gel2022" etkinliği çerçevesinde rap müziğin sevilen ismi Sefo konseri düzenlenecek.

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen "Bu Yaz Sahile Gel2022" etkinliği, konserler ve eğlenceli programlar ile devam ediyor. Son zamanlarda büyük bir çıkış yakalayan ve milyonlarca hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Sefo da, 26 Temmuz Salı günü Başiskele’de konser verecek. Konser, Başiskele Sahili’nde saat 21.00’da başlayacak. Yoğun ilginin olması beklenen konsere vatandaşlar ücretsiz katılabilecek.

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