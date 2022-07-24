Teknofest festivalinde elektrikli araç yarışları

Ergün AYAZ-Selda Hatun TAN/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TUBİTAK tarafından Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında kıyasıya mücadele yaşanıyor.
Körfez Yarış Pisti´nde tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı Teknofest Efficiency Chalenge Elektrikli Araç Yarışları, Elektromobil (Batarya beslemeli), Hidromobil (Hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere iki kategoride yapılıyor. Bu yıl Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına 55 elektromobil, 9 hidromobil olmak üzere 64 takım katıldı. Hava sıcaklığının 33 dereceyi göstermesi nedeniyle elektrikli araçları kullanan pilotlar zor anlar yaşadı.
Yarışlar bugün yapılacak final yarışlarının ardından ödül töreniyle son bulacak.
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Selda Hatun TAN
2022-07-24 16:03:26
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