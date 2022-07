Yıldırım'dan gelinlere saç tüyoları

Kuaför Erkan Yıldırım, düğün günü içine sinecek bir saç modeline sahip olmak isteyen gelinlere önerilerde bulundu.

Her gelin düğününde güzel olmak ister. Gelini hayallerindeki görünüme kavuşturacak unsurlardan en önemlisi ise saçtır. Kuaför Erkan Yıldırım, Gelin saçı yaptırırken nelere dikkat etmek gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kuaför Erkan Yıldırım, düğün günü içine sinecek bir saç modeline sahip olmak isteyen gelinlere önerilerde bulunarak, “Her saç modeli her yüz tipine uygun değildir. Size yakışacak olanı bulmak için öncelikle farklı saç modelleri belirleyin. Düğün öncesinde kendinize mutlaka zaman ayırın ve kuaförünüze gidip bu modellerin provalarını yapın. Böylece hem size en yakışan modeli bulur hem de son gün saçınızla ilgili problem yaşamazsınız” dedi.

“Aksesuvar ve duvakla birlikte prova yapın”

Kullanılmak istenen saç aksesuvarları ve duvağın da saç provasına götürülmesi gerektiğini belirten Erkan Yıldırım, “İstediğiniz aksesuvarlar ve seçtiğiniz duvak, saçlarınızın modelini de etkileyecektir. O nedenle kuaförünüzün düğünde ne takacağınızı önceden bilmesi gerekir. Bu süreçte benim tavsiyem, fikrine çok güvendiğiniz bir yakınınızın da size eşlik etmesi” şeklinde konuştu.

“Düğünün yapılacağı mekan önemli”

Erkan Yıldırım, saç modeline karar verirken düğünün yapılacağı yerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyerek, “Eğer kır düğünü yapacaksanız, saçlarınızı açık kullanabilir, taç, çiçek gibi saç aksesuvarları takabilirsiniz. Görkemli bir salonda evlenecekseniz, göz alıcı bir topuz çok daha şık duracaktır. Sadece düğün mekanı değil, iklim şartları da önemli. Örneğin rüzgârlı bir günde kır düğününde saçlarınızın çok dağılmayacağı bir modeli tercih etmeniz yerinde olur” ifadelerini kullandı.

“Topuz seçerken damadı da düşünün”

Yıldırım, en çok tercih edilen modellerden biri olan topuz yaptırmayı düşünen uzun boylu gelin adaylarını da uyararak, “Saçlarınızı yaptırırken damadı göz ardı etmeyin. Eğer aynı boydaysanız ya da siz daha uzunsanız, topuz model ve topuklu ayakkabılarla aranızdaki fark daha da açılır. Her damat bu durumdan hoşnut kalmayabilir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.