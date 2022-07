Başkan Büyükgöz: "Parolamız aşkla çalışmak, gönülden çalışmak"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Parolamız aşkla çalışmak, gönülden çalışmak. Gayret bizden, tevfik Allah’tan" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı'nın mahallelerdeki teşkilat başkanlarıyla bir araya geldi. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle başkanları katıldı.



"200’e yakın hizmet ve yatırım kazandırdık"

Yapılan hizmetlerin, AK Parti'nin millete hizmetkar olduğunun nişanı olduğunu ifade eden Büyükgöz, "Her bir hizmeti, yatırımı, projeyi kapı kapı dolaşarak Türkiye'nin en ücra köşesine taşıyarak hep birlikte anlatacağız. Milletimizin emanet verdiği görevimize, layık olabilmemiz için sizinle daima istişare şuuruyla bir araya gelmemiz hizmetimizi ziyadeleştirir. Sizlerin vasıtasıyla tüm mahallelerimizin sesini duymayı arzu ediyoruz. İstekleri, şikayetleri, temennileri her neyse hepsini işitmek istiyoruz. Gebze'de kuşatıcı bir hizmet anlayışıyla çalışma gayretindeyiz. Merkez veya kırsal mahallelerimiz fark etmeksizin, imar ve şehircilikten altyapı çalışmalarına, yeni tesislerden spor ve gençlik hizmetlerine, sosyal belediyecilikten sıfır atığa, kültür ve sanat hizmetlerinden vizyon projelerine kadar pek çok alanda 200’e yakın hizmet ve yatırım kazandırdık, kazandırıyoruz" diye konuştu.



"Parolamız aşkla çalışmak, gönülden çalışmak"

Gebze'yi güzelleştiren hizmet ve yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Büyükgöz, "Hizmet ve yatırımların can suyu memleket sevgisi. Parolamız aşkla çalışmak, gönülden çalışmak. Gayret bizden, tevfik Allah’tan. Sizlerin dava kardeşliğinde Gebze’mizi büyüteceğimize olan inancım tam. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadınlarımızla, gençlerimizle, yaşlılarımızla, mahalle başkanlarımızla 'Aşkla yürüyen yorulmaz' diyerek aşkla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

