Ulaşımpark personeline eğitim verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ulaşımpark personelline yangın eğitimi verdi.

Afetler, yangın ve diğer acil durumlara yönelik olarak eğitim hizmetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ulaşım hizmetlerini yürüten Ulaşımpark bünyesinde çalışan acil durum ekiplerine eğitim vermeye devam ediyor. İtfaiye Daire Başkanlığı hizmet binası arkasında, modernize edilen İtfaiye Eğitim Merkezi sahasında, verilen eğitimlerle, ulaşım esnasında meydana gelebilecek, ayrıca hizmet binalarında acil durumlara karşı eğitilen personel sayesinde seyir güvenliği üst seviyelere çıkarılması hedefleniyor.



3 grupta 75 personele eğitim veriliyor

Ulaştırma personeline yanma ve yangın, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, acil durumlarda hareket tarzı ve taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı başta olmak üzere birçok konuda teorik ve pratik bilgiler sunuldu. Şu ana kadar 3 grupta 75 personele eğitim verilirken, önümüzdeki süreçte tüm acil durum ekip personelinin bu eğitimi alması hedefleniyor. Teorik bilgilerin yanı sıra kursiyerler İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binası arkasında, modernize edilen İtfaiye Eğitim Merkezi sahasında yangın durumunda taşınabilir yangın söndürücülerin doğru kullanımı üzerine uygulamalı çalışmalar da yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.