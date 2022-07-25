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Altınbaş Üniversitesi öğrencileri Kocaeli TEKNOFEST´te üçüncü oldu

DHA

Altınbaş Üniversitesi öğrencileri Kocaeli TEKNOFEST´te üçüncü oldu


Ergün AYAZ-Selda Hatun TAN/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki yarış pistinde düzenlenen Teknofest Efficiency Chalenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılan Altınbaş Üniversitesi Eva Team ekibi 9 ayda geliştirdikleri elektrikli araçla üçüncü oldu. Takım ayrıca, Tanıtım ve Yaygınlaştırma ödülünün de sahibi oldu. Proje akademik danışmanı Doç. Dr. Süleyman Baştürk aracın üniversitelerindeki öğrenciler tarafından tasarlanıp üretildiğini söyledi. Eva Team Ödüllerini, Tübitak Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal´dan aldı.Körfez Yarış Pisti'nde 19-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenen tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı Teknofest Efficiency Chalenge Elektrikli Araç Yarışları, Elektromobil (Batarya beslemeli), Hidromobil (Hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere iki kategoride yapıldı. Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına 64 takım (55 elektromobil, 9 hidromobil) katıldı.Önceki yıllarda geliştirdikleri elektrikli, otonom, su altı ve sabit kanat insansız araçlara bu yıl, roket ve drone da ekleyen Altınbaş Üniversitesi Eva Team ekibi, TEKNOFEST yarışlarında kıyasıya mücadele etti. Üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bölümleri´ndeki öğretim üyesi ve öğrencilerden oluşan takım, TÜBİTAK yarışmalarına katılmak için 4 yıl önce başlattıkları projede hedef büyüttü. Ekip, bu sene yeni geliştirdikleri 6 araçla TEKNOFEST kapsamındaki yarışlara katılıyor. Bu yarışların ilki olan Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları´nda üçüncülük ödülü alırken ek olarak Tanıtım ve Yaygınlaştırma ödülünün de sahibi oldular.9 AYDA HAZIRLANDILAREva Team Takımı´nın akademik danışmanı Doç. Dr. Süleyman Baştürk, "Elektirikli araç takımı Eva Team olarak yarışlara katıldık. 4 yıl önce kurduğumuz bir takımla 9 aylık bir çalışma sonucunda öğrencilerimiz çok güzel bir araç ortaya çıkardı. Daha önceki katıldığımız yarışlarda 2 defa Türkiye üçüncüsü olduk. Jüri Özel ödülü ve en iyi takım ruhu ödülü aldık. Yine bugün de yarışların son günü dün iyi bir sonuç elde ettik. Bugün de yarışları üçüncü olarak tamamladık." Dedi. Araçların tamamen öğrenciler tarafından tasarlanıp üretildiğini dile getiren Doç. Dr. Baştürk, böylece öğrencilerinin hem teorik çalışma hem de bunu ürüne dönüştürecek şekilde pratik çalışma imkânına sahip olduklarına değindi. Doç. Dr. Süleyman Baştürk, EVA TEAM´in, bu büyüklükte, farklı disiplinlerin bir araya geldiği ilk proje olduğunu söyledi. Elektrik-Elektronik, Makine, Bilgisayar, Yazılım ve Endüstri Mühendisliklerinden Öğretim Üyesi ve Öğrencilerimizin bir araya gelmesiyle büyük bir sinerji oluştuğunu ifade eden Doç.Dr. Baştürk, uygulamalı proje derslerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Proje kapsamında bugüne kadar yetişen ve mezun olan öğrencilerimiz, önde gelen savunma sanayii ve Ar-Ge firmalarında iş bularak, kariyerlerine üst düzey firmalarda başlama imkânına kavuştular." diye konuştu. "DÖRT YILIN SONUNDA İKİ AVRUBA BİRLİĞİ PROJESİNDE ÇALIŞIYORUZ."Doç. Dr. Süleyman Baştürk, Önceki yıllarda geliştirdikleri Elektrikli, Otonom, Su Altı ve Sabit Kanat İnsansız Araçlara bu yıl, roket ve drone da eklediklerine belirterek, bu tip ödüllerin öğrenciler için büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. 4 yıllık birikimi kurumsallaştırmak için kurulan ve dokuz aydır faaliyette olan AUTONOM Merkezinde, kamu ve özel sektör firmalarıyla her türlü elektrikli ve otonom kara, deniz ve hava araçlarıyla ilgili ortak projeler ürettiklerini dile getirdi.  Doç.Dr.Baştürk, "Bu kapsamda Nisan 2022´de, koordinatörlüğünü yürüttüğümüz 9 Ülkeden 12 ortaklı yaklaşık 30 Milyon Avro´luk bir Avrupa Birliği Horizon projesini tamamlayarak Avrupa Birliği Komisyonunun incelemesine sunduk. Bu proje çalışmasından elde r network ile halihazırda iki Avrupa Birliği Projesi üzerinde daha çalışmamız devam ediyor" diye bilgi verdi."TAKIMDA, 15 KIZ ÖĞRENCİ ÇALIŞIYOR"Altınbaş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ayşe Rabia Kazas da "Süreç bizim için zordu. Aracın piste gittiğini görmek ve arkadaşlarımızla yaşadığımız atmosfer hepsine değdi" diye konuştu.Makine Mühendisliği öğrencisi Sevgi Yıldırım ise "Çok kalabalık bir ekibiz ve cinsiyet dağılımının gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Kadın mühendislerle birlikte ekibimiz 15 kişi oluyor. Buraya girdiğimde bir kadının nasıl daha başarılı olduğunu ve bu hayata nerden başlayıp uyum sağlayacağını gördüm. Bu kadar değerli insan arasında çalışmak bana özgüven getirdi. Kadınların gücü de bir takımın olmazsa olmazı" ifadelerini kullandı.  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Merkez DHA
2022-07-25 11:40:59

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