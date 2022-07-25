Kocaeli Kart Merkezinde sona yaklaşılıyor

Bireysel kartların basımı ve dağıtımı gibi birçok işlemin yapılacağı yer için inşa edilen Kocaeli Kart Merkezinde sona yaklaşıldı.

İzmit Mimar Sinan Üstgeçit sahil ayağında inşa edilen Kocaeli Kart Merkez Ofisinde çalışmalar devam ediyor. Yeni Kocaeli Kart Merkezinde seramik yapımı tamamlanırken, dış cephe kaplaması devam ediyor. Bina içerisinde ise kapı imalatları yapılıyor. Bireysel kartların basımı, dağıtımı, öğrenci vize işlemleri ile diğer birçok farklı hizmetin vatandaşlara daha kaliteli bir şekilde verilmesi amaçlanan ofis 113 metrekare genişliğe sahip. Çelik malzemeden tek katlı olarak inşa edilen Kocaeli Kart Merkez ofisinde satış görevlilerinin olduğu bölme, kart aktarım odası, kayıp eşya odası, şef odası, depo, çay ocağı, tuvalet ve birçok oda bulunuyor.

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