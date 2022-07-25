90 yaşında, yalnızlığını çalışarak unutuyor Yıllar önce kaybettiği eşine duyduğu hasret asla bitmiyor "Sevgimiz o kadar çok ki, ölümü bile beraber istedik ama olmadı" "Fotoğrafı var ama kendisi yok, bu dünya gelip geçici"

Yaşamını tek başına sürdüren 90 yaşındaki Muammer Çakır, yalnızlığını çalışarak unutuyor. Günlerini çalışarak geçiren ihtiyar delikanlının kaybettiği eşi ve oğluna duyduğu özlem asla bitmiyor.

İzmit ilçesine bağlı Akmeşe Ambarcı köyü Güvercinlik Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Muammer Çakır, yaşına rağmen tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor. Geçimini çiftçilik yaparak sağlayan Çakır, günlerini ise bahçede çalışarak geçiriyor. 2008 yılında 57 senelik hayat arkadaşı Emine'yi, pandemi sürecinde ise korona virüse yakalanan oğlunu kaybeden Çakır'ın tek hüznü, sevdiklerine duyduğu özlem.

4 çocuk babası olduğunu kaydeden Muammer Çakır, "Bir çocuğum korona virüsten dolayı vefat etti. Bir tane kızım da felç oldu" dedi.



"Eşimi çok sevdim"

Çiftçi olduğunu, gününü fındık bahçelerinde çalışarak geçirdiğini belirten Çakır, "Çalışmayı seviyorum. Traktör kullanıyorum, traktörüm ormanlar güzeli. 30 sene eşimi gezdirdim, gezmeyi çok seviyorum. 19 yaşında eşimle görücü usulüyle evlendik ama eşimi çok sevdim. Allah sevdiği kulu tez alıyormuş. Eşim Emine 78 yaşında vefat etti. Eşim Emine'yle 57 sene evli kaldık" diye konuştu.



"Ölümü bile beraber istedik ama olmadı"

Eşini rüyalarında gördüğünü söyleyen yaşlı adam, "Emine'yi rüyamda görüyorum, yanımda fotoğrafı da var. Her baktığımda ağlıyorum. Bu dünya hep yalan. Fotoğrafı var ama kendisi yok, bu dünya gelip geçici. Eşimi rüyamda her gördüğümde bana 'Gel' diyor. Emine hasta olmadan önce 'Ben öleceğim, sen de benimle ölsen' dedi. Birbirimize olan sevgimiz o kadar çok ki, ölümü bile beraber istedik ama olmadı. Beni çok severdi, ben de onu çok severdim. Hala ağlıyorum" ifadelerini kullandı.



"Bir ben kaldım, tek başıma"

Çalışmaya devam edeceğini ifade eden Çakır, "Evin içinde küçük bir bahçem var, gün boyu onunla uğraşıyorum. Eskiden bir evde 15 kişi kalıyorduk, şimdi bir ben kaldım, tek başıma" şeklinde konuştu.

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