Başkan Ellibeş: "Yaşadığımız dehşetin tarifi yok"

Türkiye, dünden beri Bursa'da çöp dolu bir evde teyzesi tarafından 1 yıldır kilitli tutulan Muhammet'i konuşuyor. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Yaşadığımız dehşetin tarifi yok. Lütfen çevrenizde şüphe duyduğunuz bu tür olaylarla ilgili yetkililerle temas kurun, yardım isteyin" dedi.



Olay, dün Bursa merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.’ya (44) kiraya verdi. Kamuran Pınar A., ev sahibine oturduğu süre boyunca hiç kira ödemedi. Ev sahibinin şikayeti üzerine tahliye kararı verildi. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Ekipler, çöp evi boşalttığı esnada kilitli bir odanın olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun Kamuran Pınar A.’nın kız kardeşi Yasemin A.'nın (38) oğlu olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. (9) olduğu belirlendi. Çocuğun bir yıl boyunca odada kilitli kaldığı da anlaşıldı.



"Birbirimize göz kulak olalım"

Üzücü görüntülere duyarsız kalmayan ve sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Yaşadığımız dehşetin tarifi yok. Bursa’da bir çöp evde bir yıldır bakımsız şekilde hapis tutulan bu yavrumuzun görüntüleri karşısında üzülmemek, kahrolmamak elde değil. Çok şükür ki bu yavrumuz kurtuldu, devletimizin şefkatli ellerinde normal hayata dönecektir. Lütfen çevrenizde şüphe duyduğunuz bu tür olaylarla ilgili yetkililerle temas kurun, yardım isteyin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.