Umuttepe yolundaki bozulmaya hızlı müdahale

KOÜ Umuttepe Yerleşkesi ve Tıp Fakültesine ulaşımın sağlandığı yolun bozuk kısmı, yol bakım timi tarafından asfaltlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi ve Tıp Fakültesine ulaşımın sağlandığı yolda bozuk kısmı onardı. Umuttepe yolunda deforme olan asfalt kazındı. Yol bakım timi tarafından asfalt serimi yapılarak vatandaşların sıklıkla kullandığı yol, konforlu hale getirildi. Araç ve yayaların yoğun bir şekilde kullandığı KOÜ Umuttepe Yerleşkesi ve Tıp Fakültesine ulaşımın sağlandığı güzergah, kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine tekrardan açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.