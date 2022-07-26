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Çayırova'da altyapı ve üstyapı seferberliği

İHA

Çayırova'da altyapı ve üstyapı seferberliği

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yağmur suyu hattı, kaldırım, bordür, asfalt ve yama çalışmalarına devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, parke, bordür, yama ve yağmur suyu hattı çalışmalarına aciliyet ve öncelik sırasına göre belirli plan dahilinde devam ediyor. Belediye ekipleri Yenimahalle, Çayırova ve Akse Mahallesi'nde 4 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı oluşturdu. Izgara yapımı ve yağmur suyu hattı çalışmalarında sona yaklaşıldı. İlçe genelinde yapılacak çalışmalar neticesinde toplamda 25 bin metrekare bordür ve 40 bin metrekare parke taşı döşenecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Başkan Yardımcısı Salih Palaz ve Fen İşleri Müdürü Mustafa Bölükbaşı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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