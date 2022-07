Başkan Büyükakın: "Terör örgütlerinin maşaları içeriden dışarıdan seslerini yükseltiyorlar"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Biz 'Dünyaya nizam vereceğiz' dedikçe, 'Sınırlarımızda terör devletine izin vermeyeceğiz' dedikçe, terör örgütlerinin maşaları, hamileri hep birden içeriden dışarıdan seslerini yükseltiyorlar. Ancak bilmedikleri ve göremedikleri bir şey var. O da ifşa oluyorlar. Halkımız bu terör sevicilerini ve güzelleme yapanları görüyor. Zamanı geldiğinde de sandıkta gerekeni yapacaktır" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini dinliyor. Her gün başka bir ilçede vatandaşlarla buluştuklarını, sahada büyük bir teveccüh gördüklerini, kendilerine dua eden Kocaelilerin olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, "Tabii sahada gördüğümüz en önemli şeylerden bir tanesi milletimizin birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmasıdır. Ülke olarak güçlü kalmasını, terör örgütlerine ve uzantılarına fırsat verilmemesini özellikle ifade ediyorlar. Her zorluğun altından geleceğini ancak vatanın tek bir taşından dahi vazgeçilemeyeceğini söyleyen bir milletimiz var. 'Dik durun, ülkemizin çıkarlarını koruyun, gelecek kuşaklara tam bağımsız bir ülke bırakın' diyen bir hemşerilerimiz var" dedi.



"İçeriden dışarıdan seslerini yükseltiyorlar"

Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahada halkımız şunu da özellikle vurguluyor. 'Ülkemizin kazanımlarını koruyun' diyor bizlere. 'Suni gündemlerin peşinden gitmeyin, unutmayın' diyor. Feraset sahibi bu millet, zamanı geldiğinde tüm dünyaya bir kez daha mesaj vereceğini de söylüyor. Öyle güzel şeyler duyuyorsunuz ki 'Dua ordusu var arkanızda. Çalışın ve bu millete hizmet edin' diyen bir milletimiz var. İşte bu nedenle tüm teşkilatlarımızla tüm milletvekillerimizle, belediyelerimizle tek yürek, tek bilek olacak şekilde geleceğin güçlü Türkiye’si için çalışıyoruz. Ülkemizin kurucu lideri Atatürk’ün nasıl bir hedeften bahsettiğini bilen kadrolar olarak çalışıyoruz. Bahsettiği hedefler her alanda öne çıkmış, dün hayal dahi edilemeyenlerin yapıldığı, üretildiği, söz sahibi olduğu bir vatandan söz ediyor. Biz 'Tam bağımsız Türkiye' dedikçe, birileri elbette rahatsız olacaktır. Biz 'Teknolojide, savunma sanayide, üretimde ve diğer tüm alanlarda büyüyen ve güçlenen Türkiye' dedikçe; ülkemizi aşağıya çekmek için bekleyen dahili ve harici düşmanlarımız var. 'Türkiye Uzay Programı' dediğimizde sesin nereden geldiğine bakmak lazım. Ülke olarak söz sahibi oldukça, geçmişteki mandacıların devamı olanlar bugün bundan rahatsız oluyorlar. Biz 'Dünyaya nizam vereceğiz' dedikçe, 'Sınırlarımızda terör devletine izin vermeyeceğiz' dedikçe, terör örgütlerinin maşaları, hamileri hep birden içeriden dışarıdan seslerini yükseltiyorlar. Ancak bilmedikleri ve göremedikleri bir şey var. O da ifşa oluyorlar. Halkımız bu terör sevicilerini ve güzelleme yapanları görüyor. Zamanı geldiğinde de sandıkta gerekeni yapacaktır"

