Derince’de bin 200 öğrenciye yüzme eğitimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Derince Belediyesi’nin ilçe genelinde sürdürdüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi yaz döneminde yaklaşık bin 200 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Derince Belediyesi’nin uygulamasıyla birlikte 714 yaş arasındaki yaklaşık bin 200 öğrenci ücretsiz yüzme eğitimlerinden faydalanıyor. Yenikent Mahallesi’nde yer alan Şehit Er Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu ve Fatih Sultan Mahallesi’nde bulunan Bahattin Çelik Spor Kompleksi’nde gerçekleşen eğitimler, pazar günü hariç haftanın 6 günü devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.