Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı: "Ticaret odasına aidat borcu olan işletmelerin oy kullanma hakları ellerinden alınamaz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı: "Ticaret odasına aidat borcu olan işletmelerin oy kullanma hakları ellerinden alınamaz"

İHA

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, aidat borcu olan üyelerin, üyeliklerinin askıya alınmasına tepki gösterdi. Seçimlere az kaldığını söyleyen Bıyıklı, "Nasıl ki yerel ve genel seçimlerde devlete vergi borcu olanların oy kullanma hakkı ellerinden alınmıyorsa, genel anlamda ticaret odasına aidat borcu olan işletmelerin de oy kullanma hakları ellerinden alınamaz, alınmamalıdır. Aidat borcu bir gün ödenir ama kullandırılmayan oyun telafisi mümkün değildir" dedi.

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı: "Ticaret odasına aidat borcu olan işletmelerin oy kullanma hakları ellerinden alınamaz"

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, aidat borcu olan üyelerin, üyeliklerinin askıya alınmasına tepki gösterdi. Seçimlere az kaldığını söyleyen Bıyıklı, “Nasıl ki yerel ve genel seçimlerde devlete vergi borcu olanların oy kullanma hakkı ellerinden alınmıyorsa, genel anlamda ticaret odasına aidat borcu olan işletmelerin de oy kullanma hakları ellerinden alınamaz, alınmamalıdır. Aidat borcu bir gün ödenir ama kullandırılmayan oyun telafisi mümkün değildir” dedi.
Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı üyelerin aidatlarını ödeyememeleri sebebiyle üyeliklerinin askıya alınmasına tepki gösterdi. Bıyıklı, kovid salgınına dayalı mücbir sebeple aidat borcu olan üyelerin bu borçlarının affını ve askıya alınmış üyeliklerini aktif hale getirilmesini istedi. Yakın zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği seçimi ile Kocaeli Ticaret Odası seçiminin olacağını söyleyen başkan adayı Bıyıklı, üyelerin seçme ve seçilme haklarının ellerinden alınmaması gerektiğini söyledi.

"Aidatlarını ödeyemeyenlerin üyeliklerini askıya alındı"
Seçim çalışma grubu adına konuşan Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, "Yakın zamanda yapılacak olan oda ve borsa seçimlerinde üyelerimizin seçme ve seçilme hakları ile ilgili yaşamsal bir konuyu gündeme getirmemiz gerekmiştir. Kocaeli Ticaret Odası’na da gerekenin yapılması konusunda müracaat ettik. Bilindiği üzere bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de büyük sorunlarla karşı karşıya bırakan kovid salgını sebebiyle ticaret odası üyelerinin birçoğu finansal problemler yaşadı. Ticaret odamızın mevcut yönetimi salgın süresince üyelerimize yeteri kadar destek olamadı. Buna karşın oda yönetimi, üyelerimizden normal bir süreçten geçiyormuşçasına aidat ödemelerini tam ve zamanında talep etmiş, ödeyemeyenlerin ise oda üyeliklerini askıya almıştır. Üyelerimizin yaşadıkları sorunlar bir yana, yakın zamanda yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkı bakımından oda üyeliğinin aktif olması gerektiği 5174 sayılı kanunun 10. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiş ve mevcut yönetim kendine göre bu hükme dayanarak askıya alma işlemlerini gerçekleştirmiş” dedi.

"'Salgın süresince aidatlarını ödeyemeyen üyelerimizin bahse konu aidat borçlarının affı' yönünde hareket etmeleri zaruri görünmektedir"
Kanunun farklı fıkrasından açıklama yapan Bıyıklı, "5174 sayılı kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasının 'O' bendinde yer alan hükme göre, ‘İradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerinin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı veya yapılandırılması’ Kocaeli Ticaret Odası Meclisi’ne verilmiş bir yetki ve ödevdir. Aynı hüküm doğrultusunda meclisin gerekirse bu yetkisini oda yönetim kuruluna devri de söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla üyelerimizin Kocaeli Ticaret Odası komiteleri ve meclisine aday olma ve adaylara oy verme haklarının kullandırılması konusunda, meclis ve yönetim kuruluna sorumluluk üstlenmelidir. 17. maddede yer alan hüküm doğrultusunda hareket ederek ‘Salgın süresince aidatlarını ödeyemeyen üyelerimizin bahse konu aidat borçlarının affı’ yönünde hareket etmeleri zaruri görünmektedir. Çünkü seçimlerin adaletli bir katılım ile serbest, eşit ve genel oy ilkelerine dayalı olarak gerçekleşmesi ancak bu şekilde mümkün olabilecektir” diye konuştu.

"Aidat borcu bir gün ödenir ama kullandırılmayan oyun telafisi mümkün değildir"
Sorunların giderilmesini isteyen Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, “Kovid salgını gibi bir mücbir sebeple aidat ödeyemeyen üyelerin seçme ve seçilme haklarının kısıtlanması Anayasamızın 2. maddesinde düzenlenen ‘Demokratik Hukuk Devleti’ ilkesine ve 10. maddesinde düzenlenen ‘Eşitlik’ ilkesine de aykırıdır. Nasıl ki yerel ve genel seçimlerde devlete vergi borcu olanların oy kullanma hakkı ellerinden alınmıyorsa, genel anlamda Ticaret Odası’na aidat borcu olan işletmelerin de oy kullanma hakları ellerinden alınamaz, alınmamalıdır. Oda meclisi ve yönetim kurulu, üyelerimizin en doğal ve demokratik haklarından olan seçme ve seçilme haklarından mahrum bırakılmalarının önüne geçmelidir. Küresel salgının ortaya çıkardığı birçok sorunla tek başına mücadele etmek zorunda kalan üyelerimizin yanında olma konusunda yeterli kadar irade sergileyemeyen oda yönetiminin, hiç olmazsa bu noktada artık inisiyatif üstlenmesi beklenmektedir. Aidat borcu bir gün ödenir ama kullandırılmayan oyun telafisi mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyaz kod verdiler diye, sağlık görevlilerini azarladı
YEREL HABERLER Beyaz kod verdiler diye, sağlık görevlilerini ...
Vatandaştan İZMEK kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Vatandaştan İZMEK kursuna yoğun ilgi
Körfez'de açık hava sinemasına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Körfez'de açık hava sinemasına yoğun ilgi
Kocaelispor’da Mazlum Demir ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Kocaelispor’da Mazlum Demir ile yollar ayrıldı
Manav kültürü tarihi konakta yaşatılacak Portakal Hafız Konağı Manav Müzesine dönüştürülecek
YEREL HABERLER Manav kültürü tarihi konakta yaşatılacak Portakal ...
Derince’de bin 200 öğrenciye yüzme eğitimi
YEREL HABERLER Derince’de bin 200 öğrenciye yüzme eğitimi
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli ...
Bisikletli düğün konvoyu Bisikletçi arkadaşlarının düğün konvoyunu bisikletleriyle yaptılar
YEREL HABERLER Bisikletli düğün konvoyu Bisikletçi arkadaşlarının ...
Duru Emine, Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonasında üçüncü oldu
YEREL HABERLER Duru Emine, Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonasında ...
Başkan Aygün: "İlçemizin her noktası ayrı bir güzel"
YEREL HABERLER Başkan Aygün: "İlçemizin her noktası ayrı bir güzel"
Başiskele'nin yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Başiskele'nin yolları yenileniyor
Başkan Büyükakın: "Terör örgütlerinin maşaları içeriden dışarıdan seslerini yükseltiyorlar"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "Terör örgütlerinin maşaları ...
İzmit'te 7 bin metrekare baskı beton çalışması gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER İzmit'te 7 bin metrekare baskı beton çalışması ...
Başkan Kocaman: "Kartepe geliştikçe artan ihtiyaçlarla birlikte tempomuzu da artırıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Kocaman: "Kartepe geliştikçe artan ...
Tadım Rehberi Kadir Akkaya’dan Türk mutfağı yorumu Tadım Rehberi Kadir Akkaya: “Türkiye, en lezzetli dünya mutfakları listesinde üst sıralarda” “Türk mutfağının kebaptan fazlası olduğunu anlatmalıyız”
YEREL HABERLER Tadım Rehberi Kadir Akkaya’dan Türk mutfağı ...
Çayırova'da altyapı ve üstyapı seferberliği
YEREL HABERLER Çayırova'da altyapı ve üstyapı seferberliği
Asırlık çınarların altında ahşap heykelleri yapıyorlar
YEREL HABERLER Asırlık çınarların altında ahşap heykelleri ...
Bu festivalde Kıraç rüzgarı esecek
YEREL HABERLER Bu festivalde Kıraç rüzgarı esecek
Umuttepe yolundaki bozulmaya hızlı müdahale
YEREL HABERLER Umuttepe yolundaki bozulmaya hızlı müdahale
Lise öğrencileri otonom fırlatma koltuklu F-16 üretti
YEREL HABERLER Lise öğrencileri otonom fırlatma koltuklu F-16 üretti
KOSKEM ile 177 kişi hayata tutundu
YEREL HABERLER KOSKEM ile 177 kişi hayata tutundu
Polis kaçakçılara geçit vermiyor
YEREL HABERLER Polis kaçakçılara geçit vermiyor
Mouhamed Diop, 1 yıllığına Sheriff’e kiralandı
YEREL HABERLER Mouhamed Diop, 1 yıllığına Sheriff’e kiralandı
Kitap Kahve'ye ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Kitap Kahve'ye ziyaretçi akını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.