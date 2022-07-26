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Otonom araçlar kıyasıya yarıştı Üniversite öğrencileri tasarladı, bu araçlar sürücüsüz şerit takibi yapıyor

İHA

Otonom araçlar kıyasıya yarıştı Üniversite öğrencileri tasarladı, bu araçlar sürücüsüz şerit takibi yapıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda üniversite öğrencilerinin tasarladığı ve sürücüsüz bir şekilde şerit takibi yapan araçlar nefes kesti.
Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest çerçevesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirildi. Yarışmalara 120 takım başvururken, 70 takım hazır araçların üzerinde yaptıkları yazılım çalışmalarıyla yarıştı. Öğrencilerinin testlerinin tamamlanmasının ardından teker teker piste alınan otonom araçlar, sürücüsüz bir şekilde parkurda boy gösterdi. Şeritleri takip eden ve durması gereken yerlerde duran araçlar, parkuru başarıyla tamamlarken, bazı araçlar ise bariyerlere çarptı. Öğrenciler, düzenlenen bu yarışma sayesinde büyük bir tecrübe kazandıklarını söyledi.

"Seneye tekrar gelmek istiyoruz"
Özgün araç kategorisinde yarıştıklarını söyleyen üniversite öğrencisi Ali Natur, "Aracımızı 1 yıl içerisinde kendimiz tasarladık. Bu sene ilk senemiz. Daha yeni kurulduk. İlk başladığımızda bir anahtarımız bile yoktu maalesef. Şu an bir arabamız var. Bizim okulumuzda makine mühendisliği yok. Onun dezavantajını yaşadık. Aldığımız eğitim sayesinde bunun da üstesinden geldik. Fakat maalesef bir sorun yaşadık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde uğraşıyorlar. Yarışma bizim için güzel geçti. Birkaç mekanik aksaklık yaşadık. Onun dışında bariyere çarpma durumumuz oldu. Fakat eğlenceli ve güzeldi. İyi tecrübeler kazandık. Seneye tekrar gelmek istiyoruz. Seneye öncelikle aracımızın ön takımını değiştireceğiz. Yazılımımıza güveniyoruz. Bu seneden çok güzel dersler çıkardık. Bunun dışında bir de elektrikli araç kategorisine katılmak istiyoruz. Bu araç robotaksi yarışmalarına devam edecek" dedi.

"Otonom araçlar geleceğin teknolojisi"
Çok kısa bir zamanda çok iş yapmaya çalıştıklarını söyleyen üniversite öğrencisi Beyzanur Utuş ise, "Çok yoğun bir mesai ile çok güzel tecrübe edindiğimizi düşünüyorum. Burada olmak çok kıymetli. Burada geçirdiğimiz süre çok önemli. Yarışmada aracımız hareket etti, ilerideki dubalara çarptık ama hareket etmesi bile çok büyük bir mutluluk veriyor bize. Yarışma bu sene çok daha zorlaştı. Algoritmalarımızı, yazılımlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. İnşallah seneye daha da hazırlıklı geleceğiz. Kendi arabamızla gelmeyi çok isteriz. Ekipleri görünce böyle bir motivasyonla hareket etmeyi istiyoruz. Çünkü hepsi çok güzel, çok emek harcayıp geliyorlar. Kendi arabamızla yarışmak çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Otonom araçlar geleceğin teknolojisi. İlerleyen süreçlerde hem iş imkanı için hem de teknolojiyle bir şeyler üretmek adına çok kıymetli gençlerin bu alanda çalışması. Gerçekten uygulamalı olarak bir şeyler ortaya çıkarması çok kıymetli. Çünkü ben 2 haftadır burada öğrendiğim şeyleri 3 yıldır öğrenemedim. Buradaki tecrübe çok başka. Bize bir yol haritası çizdi diyebilirim. Burada geçirdiğim süreç benim ve ekibim adına çok kıymetliydi. Çok fazla şey öğrendik. Geri döndüğümüzde ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

"Bayağı bir fedakarlık ve emek var ortada"
Bir şeyler üretebilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen üniversite öğrencisi Simge Özdemir de "Yarışma için çok heyecanlıyız. Bugün ilk günümüzü tamamladık. Final testimizi de geçtik. Bir sıkıntı yaşamadık. Onun haricinde bugün bir aksilik yaşadık. O şekilde yarışma hakkımız sona erdi. Yarın eksikliklerimizi giderebilmek için bize bir fırsat verdiler. O eksikleri düzeltip tekrar devam etmeyi düşünüyoruz. Yarışmanın asıl görevi şerit takibi yapabilen, haritalama yapabilen bir araç ortaya çıkarmak. Böylece yolcu alıp, yolcu indirme görevlerini yapmasını sağlamak ve en sonunda parkurun park bölümüne ulaşarak park görevini gerçekleştirmesini sağlamak. Bu yıl yarışma çok değişti. Üniversitemizin atölyesinde gece gündüz demeden çalışıyorduk. İnsanlar artık yanımızdan geçerken ‘Bu saatte mi çalışıyorsunuz?’ diye soruyorlardı. Gece de kendi çizdiğimiz parkurumuzda çalışmalara devam ediyorduk. Bu çalışmalardan hiç nefes alamadık. Bir dersler oluyordu, bir bu çalışmalar oluyordu. Bayağı bir fedakarlık ve emek var ortada. Seneye daha fazla malzeme desteği bekliyoruz. Bu yıl biraz malzeme sıkıntısı yaşadık" şeklinde konuştu.

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