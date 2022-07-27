Üniversite tercihleri için ücretsiz rehberlik başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ‘Üniversite Tercih Rehberliği’ hizmeti başlıyor.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite kazanma hayaliyle sınavda ter döken öğrencilerin tercih heyecanı başlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Akademi Liselerde, bu yıl da üniversite adayı öğrencilere uzman rehber eğitmenler danışmanlığında 'Üniversite Tercih Rehberliği' hizmeti ücretsiz olarak verilecek. Akademi Liseler, öğrencilerin eğitim hayatlarının en önemli kararını verme aşamasında doğru bilgilendirme ve yönlendirmeyle her zaman yanında olmaya devam ediyor.



5 Ağustos’a kadar devam edecek

Aileleriyle birlikte büyük heyecan yaşayan öğrenciler, geleceklerini en iyi şekilde planlamak ve en doğru tercihi yapmak adına ücretsiz olarak ‘Üniversite Tercih Rehberliği’ne 9 ilçedeki 11 Akademi Liseden başvurabilecek. Rehber öğretmenler danışmanlığında yapılacak ‘Tercih Rehberliği’ 27 Temmuz Çarşamba günü başlayarak 5 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

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