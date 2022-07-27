Başiskele Belediyesi’nden üniversite adaylarına destek

Başiskele Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı elde ederek üniversite tercihi yapmaya hak kazanan gençlere ‘YKS Tercih Danışmalık Hizmeti’ verecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Başiskele Belediyesi, gençlerin gelecekteki mesleklerini belirleyip, kariyerlerine yön verecekleri bu kritik süreçte üniversite adaylarına destek verecek. Öğrencilerin tercihlerini doğru ve bilinçli şekilde yapmalarına yardımcı olmak amacıyla Başiskele’de “YKS Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti” ücretsiz olarak verilecek. Genci Ala Gençlik Modeli ile gençlere yönelik hizmetlerini sürdüren Başiskele Belediyesi, GençBüs Mobil Gençlik Merkezi gençlerin ayağına kadar giderek uzman eğitmen eşliğinde gençlerin tercih yapmalarına fırsat sunacak.



28 Temmuz’da başlıyor

Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman rehber öğretmen eşliğinde “YKS Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti” alacak olan üniversite adayları, sınavda kazandıkları puana göre kendileri için en uygun mesleği ve en güzel eğitimi sunacak olan üniversiteyi 28 Temmuz Perşembe gününden itibaren tercih edebilecek. YKS tercih süresi boyunca 8 ayrı noktada gençleri ağırlayacak olan GençBüs Mobil Gençlik Merkezi’nin ilk durağı 28 Temmuz Perşembe günü Barbaros Semt Meydanı olacak. Üniversite adayları, 15:00 ile 19:00 saatleri arasında bu hizmetten faydalanabilecek.



Farklı noktalardan destek verilecek

GençBüs Mobil Gençlik Merkezi’nin sonraki durakları ise; 29 Temmuz’da Kullar Semt Meydanı, 30 Temmuz’da Başiskele Sahili (Osmanlı Çeşmesi yanı), 31 Temmuz’da Yuvacık Başiskele Camii karşısı (Yeşilyurt Mah.), 1 Ağustos’ta Başiskele Çocuk Üniversitesi önü (Şehit Ekrem Mah.), 2 Ağustos’ta Azize Hatun Kadın Spor Merkezi önü, 3 Ağustos’ta Vezirçiftliği Semt Konağı yanı, 4 Ağustos’ta Yuvacık Kültür Merkezi önü olarak belirlendi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS Tercih Ekranı yarın erişime açılırken üniversite adayları, 5 Ağustos Cuma günü saat 23.59’a kadar tercihlerini yapabilecek.

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