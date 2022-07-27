Gebzeli çiftçilerden ilk hasat sürprizi

Gebzeli üreticiler, hibe fideden elde edilen ilk mahsulleri Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e hediye etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün öncülüğünde Gebze’nin köylerinde üretim yapan çiftçilere hibe edilen fidelerden ürün alınmaya başlandı. Dağıtılan 200 bini aşkın hibe fideden elde edilen ilk mahsulleri Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e hediye eden Gebze’nin üretici çiftçileri, başkana desteklerinden ötürü bir kez daha teşekkür etti. Gebzeli üreticileri makamında ağırlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yapılan bu sürpriz ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.



“Toprağı binbir emekle işleyen çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz”

Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Ovacıklı üreticilerimiz Hüseyin Özler, Cumaköy’den Mustafa Arslan, dağıttığımız fidelerin ilk mahsullerini getirdiler. Nazik düşünceleri ve ziyaretleri için hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Toprağı bin bir emekle işleyerek üretime dönüştüren çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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