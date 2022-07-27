O atölye sayesinde tasarladığı takıları satarak harçlığını çıkarıyor Ev becerileri atölyesi meyvelerini vermeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, çocuklar ve gençlere günlük hayatta fayda sağlayacak birçok pratik bilginin öğretildiği KOMEK ev becerileri atölyeleri meyvelerini vermeye başladı. Ev becerileri atölyesine katılan 8. sınıf öğrencisi kendi tasarladığı takıları satarak harçlığını çıkarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının (KOMEK) yaz döneminde açmış olduğu ev becerileri atölyelerinin meyvelerini almaya başladı. Çocuklar ve gençler için birçok farklı alanda gelişimlerine destek olmak ve günlük ihtiyaçlarını kendilerinin sağlamasına katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla açılan Kandıra KOMEK ev becerileri atölyesine katılan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Sevde Erbay, artık kendi tasarladığı takıları satarak harçlığını çıkarıyor. Atölyeden 1018 yaş arasındaki kursiyerler yararlanıyor. Eğitimler 27 Haziran29 Temmuz tarihleri arasında hafta içi beş gün 10.0015.00 arasında veriliyor. Eğitimler paket halinde iki branş zorunlu diğer branş seçmeli ders olarak uygulanıyor.



“Kendi harçlığımı ve ihtiyaçlarımı karşılıyorum”

Geçtiğimiz dönem ev becerileri atölyesine katılarak burada öğrendikleriyle birbirinden güzel el emeği göz nuru takılar yapan 13 yaşındaki Sevde Erbay, “KOMEK’in Kandıra kurs merkezinde açmış olduğu ev becerileri atölyesine gelerek takı tasarımı öğrendim. Burada öğrendiklerimle arkadaşlarım ve akrabalarım için birkaç takı ve aksesuar yaptım. Arkadaşlarım ve akrabalarım çok beğenince onların tavsiyeleriyle yeni müşteriler edinmeye başladım. KOMEK sayesinde yaptığım takılarla kendi harçlığımı ve ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Şu anda elimde birçok sipariş var” diye konuştu.



“Kızımı KOMEK’e göndererek doğru bir iş yaptım”

Annesi Serpil Erbay ise, “Kızımı KOMEK’e göndererek ne kadar doğru bir iş yaptığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Sevde, KOMEK’te öğrendikleriyle kendi takı tasarımını yapıp satıyor. Kendi harçlığını kendisi çıkararak hem şimdiden ticaret yapıp kendini geliştiriyor hem de okuldaki derslerinde daha da verimli oluyor” şeklinde konuştu.

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