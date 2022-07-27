Gölcük’te açık hava sineması akşamları başlıyor

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Gölcük Belediyesi ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamları, 5 Ağustos Cuma günü Şirinköy Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde başlıyor.

Gölcüklüler, sıcak yaz akşamlarında Gölcük Belediyesi'nin ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamları’nda buluşacak. Açık havada sinema keyfi; 5 Ağustos Cuma günü saat 21.00’da Şirinköy’de bulunan Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde başlayacak. Kütüphane bahçesinde bir araya gelecek Gölcüklüler, “Anadolu Kartalları” filmini izleyecek. Sinema gösterimleri, 7 Ağustos Pazar günü, saat 21.00’da “Aslan Parçası” filmi ile devam edecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaz akşamlarını renklendirecek açık hava sinema etkinliğine tüm vatandaşları davet etti.

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