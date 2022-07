Adrenalin tutkunlarının adresi olan Beşkayalar'a cam teras

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Beşkayalar mevkii adrenalin tutkunlarının adresi olurken, bölgedeki cam terasın yapımı sürüyor.

Doğası, denizi ile dikkat çeken Kocaeli'nin henüz keşfedilmemiş birçok güzelliği de bulunuyor. Başiskele ilçesinde Beşkayalar mevkiindeki derin vadi, haftanın her günü adrenalin tutkunlarının adresi oluyor. Özellikle Menekşe Yaylası'na çıkan vatandaşların uğradığı bölgeye cam teras yapılıyor. Terasın çelik iskeleti konulurken, camları ise henüz yapılmadı. Buna rağmen vatandaşlar adrenalin yaşamak için bölgeye gidiyor. Cam teras için konulan çelik iskeletin üzerine çıkanlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

Bölgede dron ile çekilen görüntüler ise eşsiz manzarayı gözler önüne seriyor. Gezi için Beşkayalar’a gelen Mehmet Ali Kaşka, “Buraya çok sıklıkla gelirdim. Kayalardan doğayı, vadiyi seyredebileceğiz muhteşem bir görüntüye sahip. Buraya şimdi cam teras yapılıyor. Bölgemiz için, turizm için çok önemli ama doğa zarar görmesin. Var olan güzelliği kaybetmeyelim. İnşallah güzel olur. Menekşe Yaylası'nın yolları da umarım düzelir. Her aracı olan buraya gelemiyor. Yüksek araçlar lazım. Bu cam teras sayesinde inşallah bu yol düzelir. İnşallah herkesin gelebileceği, huzur bulacağı güzel bir yer olarak Başiskele’ye hizmet verir. Şu an tehlikeli bir iş oldu. Oldukça yüksek. Bir tarafta ürperiyorsunuz, diğer tarafta keyif alıyorsunuz. Çok keyif aldım, dinlendim. Muhteşem bir manzara. Uzak ufuklara bakınca kafanız boşalıyor, gözünüz dinleniyor. Herkese tavsiye ederim” dedi.

Bölgede adrenalin dolu anlar yaşayan Sena Acar ise, “Yeşilliği, doğası, gün batımı ile müthiş bir manzarası var. Biraz ürpertici ama güzel bir deneyim oldu. Korkutucu, adrenalin bağımlılarının seveceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.