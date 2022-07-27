Kocaelispor’da Kolovos’un da sözleşmesi feshedildi Yeşil-siyahlıların kadrosunda yabancı futbolcu kalmadı

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Kocaelispor’da Dimitris Kolovos’un sözleşmesi feshedildi. Yeşilsiyahlıların kadrosunda yabancı futbolcu kalmadı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor’da takımda kalan son yabancı futbolcu Dimitris Kolovos ile de yollar ayrıldı. 29 yaşındaki Yunan yıldız, takıma geçtiğimiz sezon devre arasında katılmıştı. 14 kez yeşilsiyahlı formayı terleten Kolovos, 14 maçta 2 gollük katkı sağlamıştı. Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Yunan orta saha oyuncusu, sezon başından beri Körfez Brunga Tesisleri’nde kalıyordu. Kocaelispor’un 2. Lig statüsü gereği yabancı oyuncu bulunduramamasından dolayı yollar ayrılmak zorunda kaldı. Kolovos ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi.

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