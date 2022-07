İnşaat çalışmasında toprak kayması korkuttu

Ergün AYAZDinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde villa inşaatı çalışmasında toprak kayması meydana gelince yanı başındaki villaların olduğu sitenin çevresindeki taş duvar hasar gördü. Villada yaşayanlar, tedirgin olduklarını belirterek önlem alınmasını istedi. Müteahhit ise gerekli izinleri aldıklarını, villa sahiplerinin istinat duvarının yapılmasını istemediklerini söyledi.

Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde, 13 yıl önce 12 villa yapıldı. Bu villaların önüne yaklaşık 6 ay önce 2 katlı 8 villanın yapımı için inşaata başlandı. İnşaat çalışması sırasında toprak kayması olunca 12 villanın çevresindeki taş örme duvar hasar gördü. Villa sahipleri toprak kayması nedeniyle hem villalarının hasar gördüğünü hem de inşaatta çalışanların can güvenliğinin olmadığını belirterek, belediyeye şikayette bulundu. Çalışmalar sürerken, inşaatı yapan müteahhit firma yetkilisi ise inşaatla ilgili ruhsat ve tüm izinlerle gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

'BİR YAĞMUR GELSİN HEYELAN OLACAK'

Villada yaşayan Behçet Şahin, müteahhitle uzlaşamadıklarını belirterek, "Burada insanlar çalışacak, burada heyelan oluşması durumunda can söz konusu. Bu bölgeden fay hattı geçtiği için zaten toprak kayması vardı. İnşaat çalışmasıyla daha da arttı. Yapı denetimi, belediye yetkilerini çağırdık. Bir önlem alınmadı. Müteahhit bir çare bulsun. Yeter ki can ve mal emniyeti alınsın. Her kepçe yere vurduğunda evlerimiz titriyor. Evler zeminden oynuyor. Toprağı zayıflattığı için de daha da vahim boyuta ulaşıyor. Balkon bölümlerinde kopma var. Bir yağmur gelsin direk heyelan olacak. Çalışan da burada zarar görür. İlk yağmurda aşağı iner. Müteahhit bir perde duvar yapacağını söylüyor. O duvarın bu işi güçlendireceğini söylüyor. Biz de 'Sen bu duvarı yapana kadar insan çalışacak. Burada kaygan zemin halen akıcı olacak. Böylelikle senin ne kadar zamanda yapacağını bilmiyoruz' diyoruz. Onun için müteahhitle bir türlü uzlaşamıyoruz" dedi.

'MANZARANIN KAPANDIĞINI SÖYLÜYORLAR'

Gerekli izinleri alarak çalışmalara başladıklarını söyleyen, villa inşaatını yapan müteahhit Gazi Belden, "Bizden şikayetçi olan vatandaşlar zamanında bizim arazimizden 1 metre 80 santim gasp yapmışlar. Site çevresine yaptıkları taş duvarlar bizim arsamız içerisinde. Ayrıca bütün çatı giderleri, yağmur giderleri, foseptikleri bizim arazimize akıyor. O yüzden kayma oluyor. Biz oradaki villa sahiplerine bölgede toprak kayması olduğunu ve inşaata başlamadan önce istinat duvarı yapmamız gerektiğini kendilerine ilettik. Fakat buna rağmen istinat duvarı yapmamızı kabul etmediler. Toprak kayması olursa olsun dediler. Biz bütün izinlerimizi, ruhsatlarımızı aldık ve gerekli önlemlerimizi alarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Ayrıca çöken bölge bizim arazimiz içerisinde. Bize bu villaları yaptığımız için önlerindeki manzaranın kapandığını söylüyorlar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

