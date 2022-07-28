Kocaeli'de galvaniz fabrikasında patlama: 11 yaralı

LGS boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasında alüminyum kazanının patlaması sonucu 11 işçi yaralandı. Patlama, güvenlik kamerasına yansıdı.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren galvaniz fabrikasında saat 02.00 sıralarında alüminyum kazanında patlama meydana geldi. Patlamada kazandaki madde etrafa saçılırken, 11 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 6 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, 5 işçi ise kendi imkanları ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gitti.

PATLAMA ANI KAMERADA

Bu arada patlama, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kazanın hareket ettirildiği sırada patlama yaşandığı ve işçilerin çevreye savrulduğu görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2022-07-28 10:03:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.