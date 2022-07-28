Kandıra'da 9 güzergahta üstyapı çalışması başladı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra ilçesine bağlı 9 güzergahta asfaltlama çalışmasına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'nin turizm destinasyonlarından Kandıra'da üstyapı çalışmışlarına başladı. SelimköyÖmerli arası 900 metre uzunluktaki yolla başlanan asfaltlama çalışmaları, 8 güzergahın daha asfaltlanmasıyla sürecek. 330 gün sürmesi planlanan yol yapım işi çerçevesinde 9 güzergahta 26 bin 610 ton binder asfalt, 57 bin 140 ton plent miks temel ve 2 bin ton da bakımonarım çalışmaları için asfalt kullanılacak. Büyükşehir, Kandıra FerizliKöseli, HatiplerAğva, BolluKalıncak, SarığaziKaynarca, Tatarahmet, PircelerKıssalar, GoncaaydınDeveli, BozburunKanatlar yollarında asfaltlama yapacak.

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