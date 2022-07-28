İzmitli gençler ücretsiz danışmanlık hizmeti alıyor

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İzmit Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle üniversite adayı gençlere okul tercihlerinde uzman kadrolarla ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.

İzmit Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nin, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının (YKS) açıklanmasının ardından gençler için başlattığı ücretsiz danışmanlık hizmeti sürüyor. Öğrencilere üniversite tercih döneminde ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilerek, gençlerin tercihlerini en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlanıyor. 20 Temmuz tarihinde başlayan danışmanlık hizmeti, 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

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