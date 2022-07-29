Taksiyle çarpışan araç kaza yerinden kaçtı Hafif ticari araç ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli’de taksi ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan hafif ticari aracın durmayıp olay yerinden kaçtığı ve bir süre sonra yakalandığı öğrenildi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmit ilçesi, Ömerağa Mahallesi, Milli İrade Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 T 0085 plakalı Dacia marka ticari taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma neticesinde taksi, yol kenarındaki bariyerlere girdi. Hafif ticari aracın ise kaza yaptıktan sonra durmayıp bölgeden hızla uzaklaştığı öğrenildi. Bir süre sonra polis ekiplerince kaçan araç ve sürücüsü yakalandı. Sürücünün yanında yolcu olarak bulunan şahsın ve takside yolcu olarak bulunan iki kişinin yaralı olduğu tespit edildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince alınan yaralılar ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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