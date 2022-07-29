10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak tramvayın çalışmaları sürüyor

Akçaray Tramvay Hattı’nı D100 üzerinden Kuruçeşme’ye bağlayacak yeni tramvay hattı, çelik kirişlerin monte edilmesiyle hız kazanacak. Kocaelililerin vazgeçilmez ulaşım araçlarından biri haline gelen tramvay, 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda büyükşehir, Kuruçeşme’ye kadar uzanacak tramvay hattında önemli bir imalatı yerine getirmek için gün sayıyor. Yüklenici firma tarafından imalatı devam eden köprünün çelik kirişleri önümüzdeki günlerde proje alanına getirilecek ve montajına başlanacak. Kuruçeşme’ye kadar uzanacak Akçaray tramvay hattında geçişi sağlayacak 332 metre uzunluğundaki köprünün çelik kirişleri, 9 ayaklı ve 8 açıklıklı üst geçidin betonarme kirişler arası bağlantılarında kullanılacak. Proje dahilinde köprüyü taşıyacak 9 ayaktan 8’inin inşası tamamlanmıştı. Kocaelililerin vazgeçilmez ulaşım araçlarından biri haline gelen tramvay, 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye, Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı da 16’ya çıkacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.