Kocaeli'nde 82 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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Kocaeli’nin Derince ilçesinde 82 yaşındaki Ali Demir, evinde doğalgaz borusuna asılı olarak ölü bulundu.

Olay, Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle beraber yaşayan 82 yaşındaki Ali Demir, doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Çocukları, Demir’i boruya asılı halde görünce indirip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ali Demir’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Ali Demir’in alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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