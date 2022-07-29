Başiskele Belediyesi’nin Kur’an kursları devam ediyor

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Başiskele Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine uzman eğitmenler eşliğinde Kur’an kursu düzenleniyor.

Başiskele’de vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçenin belirli bölgelerinde bulunan belediyeye bağlı semt konaklarında uzman eğitmenler eşliğinde kurs vermeye devam ediyor. Başiskele Belediyesi, Yeşilkent Semt Konağı’nda ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik Kur’an Kursu düzenleniyor. Başiskele İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen uzman eğitmen eşliğinde çok sayıda öğrenci, Kuranı Kerim, siyer, dini bilgiler ve ahlak eğitimi alıyor. Hafta içi her gün gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler, Kur’anı Kerim’i okumayı ve Hz. Muhammed’in hayatını öğreniyor. Sosyal aktivitelere de yer verilen kurs 26 Ağustosa kadar sürecek.

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