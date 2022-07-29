Kocaelispor’da gençler kader maçlarına çıktı İlk hazırlık maçını gençlerle oynayan Kocaelispor, Adıyaman Futbol Kulübü’ne 1-0 mağlup oldu A takımda devam edecek gençler konusunda gözler Fırat Gül’e çevrildi

Kocaelispor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Adıyaman Futbol Kulübü’ne 10 mağlup oldu. Tamamıyla gençlerden oluşan kadroyla müsabakaya çıkan Kocaelispor’da hangi futbolcuların A takımda devam edeceğine Teknik Direktör Fırat Gül karar verecek.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Kızılcahamam kampında ilk hazırlık maçını oynadı. Adıyamanspor ile karşılaşan yeşilsiyahlılar, son dakikalarda yedikleri golle rakibine 10 mağlup oldu. Daha önce kulüp tarafından yapılan açıklamada olduğu gibi mücadelede gençlere forma şansı verildi. Tamamı gençlerden oluşan Kocaelispor’da hangi gençlerin A takımda devam edeceği konusunda gözler Teknik Direktör Fırat Gül’e çevrildi. Performansı yeterli bulunan genç futbolcular Kocaeli’ye dönüldüğünde profesyonel yapılacak. A takıma giremeyecek olan futbolculardan ise yaşı tutanların U19’da devam edeceği, yaşı uymayanların ise kiralanacağı öğrenildi.

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