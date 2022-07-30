Tarihi Roma Köprüsü, 'ytong' köprü oldu 2 bin yıllık tarihiyle ayakta duruyor

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan tarihi Antik Roma dönemine dayanan Kutluca Köprüsü 2 bin yıldır ayakta duruyor. Gördüğü restorasyon çalışmaları sonrasında alay konusu olan köprüye köylüler, "2 bin yıllık Taşköprü oldu bize ytong köprü" diye espri yaptı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kutluca Köyünde bulunan tarihi Roma köprüsü 2 bin yıllık tarihiyle ayakta duruyor. Milattan sonra 1'inci yüzyılda İmparator Cladius döneminde yapıldığı değerlendirilen Tarihi Kutluca Köprüsü düzgün kesme blok taşlar ile inşa edilmiş ve yaklaşık 31 metre uzunluğundadır. 5 kemerden oluşan köprü 20152017 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Tarihi güzelliğiyle vatandaşların uğra yeri olan köprü, restorasyon çalışmaları sonrasında alay konusu oldu. Köylüler tarihi yapının orijinal haliyle korunmadığını söyledi.



"Taşınmaz Kültür varlığı olarak tescillendi"

Köprünün tarihi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Körfez Kutluca Köyü Muhtarı Engin Öztürk, "Şu an bulunduğumuz yer aslında bölgeye de ismini veren Taşköprü yani Tarihi Roma Köprüsüdür. Burası 2003 yılında Bursa Anıtlar Yüksek Kurulu'nun Taşınmaz Kültür varlığı olarak tescillendi. Resmi adı Kutluca Köprüsüdür. Bu köprü M.S. 1. Yüzyılda yapılmıştır. Yaklaşık 2 bin 100 yıllık bir köprüdür. Şimdiye kadar çeşitli olumsuz hava şartları, üzerinde bulunduğu derenin sel suları gibi sebeplerle köprü tahrip oldu. Tahrip olmasından sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi buranın tadilat çalışmasını yaptı. 20152017 yılları arasında da karayolları genel müdürlüğünce restorasyonu yapıldı ve korumaya alındı. Buranın tescillenmesinden sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi köprüyü trafiğe kapattı. Yıllarca buranın üzerinden kamyon geçti, tekrardan trafiğe açılsa kamyon yine geçebilir çünkü çok sağlam. Daha sonra yapılan tadilat çalışmasıyla biraz daha enjeksiyonla güçlendirildi. 2 bin 100 yıldır ayakta ve kullanılabilir" dedi.



"Taşköprü'ye ytong köprü diye isim taktılar"

Restorasyonla alakalı konuşan Öztürk, "Yapılan restorasyondan sonra eski halini andırmayan bir görüntü oluştu ve köprünün eski halini bilen kişilerin tepkisini çekti. Köprünün iki tarafına da büyükşehir belediyesi peyzaj çalışması yapacak. Köprünün yüksekliği yaklaşık 810 metre civarındadır ve 5 tane gözü vardır. 1920 yıllara ait eski fotoğraflar var, taş döşeliydi ve korkulukları yoktu. Restorasyon aşamasında temizliği yapıldı, kırık taşlar onarıldı ama bunlara biçilmiş beton bloklar getirdiler. Bura yakın yerlerde ocaklar var ve orijinal taşlar çıkıyor. Orijinal taşla yapılmasıyla alakalı talebimiz oldu ancak blok taşlara eskitme yapacaklarını söylemişlerdi. Blok taşları ilk koyduklarında köylüler tarafından alay konusu oldu. Taşköprü'ye ytong köprü diye isim taktılar. Eski orijinal taşlar gibi değil, mermer taşlar kullanılmış. Tabi bunlar 2 bin yıllık taş ama burada çıkan taşları kullanabilirlerdi. Eski orijinal hali muhteşemdi. Yıllar alacak yeni taşların eskimesi, şu an iyi gözükmüyor" diye konuştu.

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