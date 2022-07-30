İZMEK’li kadınlara farkındalık eğitimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri tarafından uygulanan “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde İZMEK kurs merkezlerinde farkındalık eğitimi verildi.

Her geçen gün kullanım oranı artan ve kullanım yaşı giderek düşen uyuşturucuyla mücadelede, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi, İzmit Belediyesi'nin meslek edindirme kurslarında verilen eğitimlerle sürdürülüyor. Madde Bağımlılığının safhaları, erken tanı ve kullanım belirtileri, maddelerin neye benzediği konularında bilgi verilen eğitime ebeveynler yoğun katılım sağlıyor. “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde İZMEK Kurs Merkezi hocalarına ve 20 yaş üstü kursiyerlere eğitimi verildi. Narkotik şube yetkilileri tarafından verilen eğitimler; Kadıköy Kurs Merkezi, Ayazma Kurs Merkezi, Tavşantepe Kurs Merkezi, Şehit Ramazan Sarıkaya Kurs Merkezi, Nebi Güdük Kurs Merkezi ve Belsa Plaza da bulunan kurslarda gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.