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Geri dönüşüme gidecek kağıtları taşıyan tır Kuzey Marmara’da devrildi

İHA

Geri dönüşüme gidecek kağıtları taşıyan tır Kuzey Marmara’da devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde geri dönüşüme gidecek olan kağıtları taşıyan tır devrildi. Devrilme neticesinde tırın yakıt deposunun delinmesiyle yola yağ sızdı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 68 AAK 911 plakalı tır, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde refüje çarpıp yan yattı. Geri dönüşüm için toplanan kağıtları taşıyan tırın yakıt deposu delinince yola yağ sızdı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sızan yağın temizlenmesi için yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Ekipler, kısa sürede yolun temizleyerek başka bir kaza riskini ortadan kaldırdı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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