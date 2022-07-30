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Ergün AYAZDinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ayhan Arpacı´nın kolunu arı sokunca kontrolünü kaybettiği TIR´ı bariyerlere çarptı. Arpacı kazada yara almazken, aracın delinen yakıt deposundan yaklaşık 400 litre mazot yola aktı.

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Gebze ilçesinden aldığı karton bardakları Amasya'ya götüren Ayhan Arpacı idaresindeki 05 KK 519 plakalı TIR'a camdan giren arı, sürücü Ayhan Arpacı´nın kolunu soktu. Arpacı'nın kontrolünü kaybettiği TIR, bariyerlere çarptı. Kaza anında aracın yakıt deposu kopup delindi, yaklaşık 400 litre mazot yola aktı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri geldi. Karayolları ekipleri, mazot dökülen yola kum döktü. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kazadan yara almadan kurtulan Ayhan Arpacı, "Camdan arı girip kolumu soktu. Arıyı çıkarmaya çalışırken kontrolü kaybettim. Önce menfeze aracın ön alt tarafını çarptım. Daha sonra da aşağısı uçurum olduğu için toparlamaya çalışırken bariyerlere çarptım. Yakıt deposu kopup delinirken radyatör delindi" dedi.

Kazayla ilgili tutanak tutuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2022-07-30 14:04:40



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