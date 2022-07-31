Gebze’nin göbeğinde çıkan tartışma kanlı bitti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kent meydanında iki kişi arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgada, taraflardan biri hastaneye kaldırılırken, diğeri gözaltına alındı.



Olay, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi’nde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.G. ve Y.K. adlı iki şahıs arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Y.K., yanında bulundurduğu bıçakla U.K.’yi sol kolundan yaraladı. Olayın ardından Y.K. koşarak bölgeden uzaklaştı. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan U.G., özel bir hastaneye kaldırıldı. Y.K. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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