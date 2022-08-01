İzmit Yenice köyünde menfez yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaderesi üzerinde yeni menfez yapımına başlandı.

KocaeliSakarya il sınırında bulunan İzmit'e bağlı Yenice köyünde Kocaderesi üzerinde bulunan eski menfezin yetersiz kalması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni menfez yapımına başlandı. Menfez yapımı için toprak yarma, kazı çalışmaları yapılıyor. İzmit Çubuklu Osmaniye köyünde yapılacak menfez için de çalışmalara başlandı. Çubuklu Osmaniye köyünde yapılacak menfez için İSU ve İZGAZ’ın boru deplase çalışmaları devam ediyor.

Yapılan servis yolu ile ulaşım sağlanırken, yeni menfezin yapımı için yarma ve kazı çalışmalarına başlandı. Menfez için, yaklaşım plakları ve yan perdelerde toplamda 74 ton demir donatı ve basınç dayanımlı 560 metreküp beton kullanılacak. Menfez açıklığı 10 metre, yüksekliği 4 metre olacak. Menfezin üzerinden geçecek yolun genişliği 10 metreyi bulacak.

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