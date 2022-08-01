Doğal gölette ortaya çıkan manzara endişelendirdi

Türkiye'nin doğal gölet üzerine kurulu ilk kablolu su kayağı tesisi olan, aynı zamanda amatör balıkçılık faaliyetlerinin de yapıldığı Gölkay Park'ta sular çekilmeye başladı. Ortaya çıkan manzara endişeye sebep oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin doğal gölet üzerine kurulu ilk kablolu su kayağı tesisi olma unvanına da sahip Gölkay Park Göleti’nde su seviyesi azaldı. Son günlerdeki sıcak havanın etkisiyle göletteki sular gitgide çekildi. Amatör balıkçılığın da yapıldığı Gölkay’da yaşanan bu durum endişeye sebep oldu. Gölet, dron ile havadan da görüntülendi.



"Üzücü bir durum"

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen Damla Tekin, "Buraya Antalya'dan geldim. Daha önce de gelmiştim. Arkadaşımla burayı gezmiştik. Tekrar görmek istediğimiz için geldik fakat kurumuş. Üzücü bir durum. En kısa zamanda suyun tekrar yükselmesini, doğanın tekrar kendine gelmesini bekliyoruz. Umarım doğa tekrar güzelliğine kavuşur. Su seviyesi azaldıkça su içerisindeki canlılar da bundan etkileniyor. Popülasyonu da azalıyor. Yağmur bekliyoruz" dedi.

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