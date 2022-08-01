İzmit’te pankart tartışması İzmit Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş: "İzmit’teki soygunun, talanın ve yalanların perdelenmesi için sahnelenmiş bir oyun izlemekteyiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit’te pankart tartışması İzmit Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş: "İzmit’teki soygunun, talanın ve yalanların perdelenmesi için sahnelenmiş bir oyun izlemekteyiz"

İHA

İzmit’te pankart tartışması İzmit Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş: "İzmit’teki soygunun, talanın ve yalanların perdelenmesi için sahnelenmiş bir oyun izlemekteyiz"

Kocaeli’nin merkezi noktalarına astığı pankartlarla dikkat çeken İzmit Belediyesi’ne, AK Parti İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş cevap verdi.
İzmit Belediye Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şehir merkezinin birçok noktasına, “Hizmet araçlarının alınması AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. İzmit tarihini canlandıracak, Nicomedya Vakfı Protokolü AKP ve MHP oylarıyla reddedildi” yazılı pankartlar astı. Konuyla ilgili İzmit Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş açıklamalarda bulundu.

"İzmit Belediyesi’nce ihalesiz olarak birçok işin yapıldığını tespit ettik"
Olayın aslının çok farklı olduğunu söyleyen İzmit Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, “3.5 yıldan bu yana Cumhur İttifakı ile yaptığımız denetim raporlarında İzmit Belediyesi’nce ihalesiz olarak birçok işin yapıldığını tespit ettik. Bunlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çevresi, yeğeni, il başkanının yeğeni, milletvekillerinin kardeşi gibi kendilerine yakın olan kişilere ihalesiz olarak verilen işlerdir. Şu anda da bu firmalardan birisinin önündeyiz. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yeğenine ait bir firmanın adresindeyiz. Burada ne böyle bir şirket var, ne kendisi var, ne de tabelası var. Bu şirketle ilgili herhangi bir bulguya rastlayamadık. Eşleri ve yakınlarına ait firmalarla beraber bizim en son tespit ettiğimiz 2 milyonun üzerinden doğrudan temin işler vardı. Biz bunun gibi doğrudan teminle iş verilen firmalara gittiğimizde çoğunun paravan şirket dediğimiz yerinde bulunmayan hiçbir şekilde sahibin kim oluğu bilinmeyen, tabelası dahi olmayan şirketler olduğunu son günlerde tespit ettik. Dorudan teminlerle 3.5 yıldır verilen işlerin totali 100 milyonun üzerindedir. Bunun dışında da doğrudan teminle olmayıp ancak açık ihale yapılmadan içeriği bilinmeyen birçok firma ve işler mevcuttur. Bunların rakamları da belediyenin bütçesine göre çok yüksektir ve bunların da yerlerine gittiğimiz de bununla alakalı firmaya rastlanmamıştır. Son günlerde afişlerle yapılan yalan propagandanın esas sebebi işte bu firmalara verilen işlerin saklanmak istenmesidir." dedi.
İftira atıldığını söyleyen Tutuş, "İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından başlatılan bu karalama kampanyasının amacı, yaptıklarını perdelemektir. Ayrıca 2 yıldan bu yana Ersan Şen’i de kendilerine oyuncak etmişler. Kendisi televizyonda katıldığı programlarda bir bilgi ve belge sahibi olmadan bu konularla kamuoyunu yanıltma yoluna gitmiştir. Ben daha önce İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e çağrı yapmıştım tekrardan söylüyorum, dilerse kendisine oyuncak ettiği Ersan Şen’i de yanına alarak bu konularda konuşabiliriz. Vakıf ve araç satın alınması konusuyla ilgili yapmış oldukları ‘Yetki vermediler’ yalanının doğrusu komisyon olarak yazdığımız raporlarda mevcuttur. Vakıf üzerinden yapılan yalan ve karalama kampanyasının doğrusu plan ve bütçe komisyon raporumuzda mevcuttur. Raporda, ‘İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı iş birliği protokolü yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi uygun görülmüştür’ denilmektedir. Bir diğer konu olan araç satın alınmasıyla ilgili olan raporda ise ‘Araçların belediyenin öz kaynakları ile tümünün satın alınmasa yetki verilmesine, eğer bir kredi talebi varsa da kiralama detaylarının komisyona sunulduktan sonra bu bilgiler ışığında değerlendirilmesine’ diye karar verildi. Hem araç kiralama hem de vakıf konusuyla alakalı İzmit Belediye başkanına yetki vermiş olmamıza rağmen bizlere iftira atılmıştır. İzmit’teki soygunun, talanın ve yalanların perdelenmesi için sahnelenmiş bir oyun izlemekteyiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Sultan Mahallesi'ne yeni spor tesisi
YEREL HABERLER Fatih Sultan Mahallesi'ne yeni spor tesisi
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye ceza yağdı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye ceza yağdı
Tır alevlere teslim oldu Alev alev yanan tır kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Tır alevlere teslim oldu Alev alev yanan tır ...
Yol bakım timi çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Yol bakım timi çalışmalarını sürdürüyor
Kurtlar Vadisi müziğiyle çıktığı ringde önce salonu, sonra rakibini yıktı Yunus Hilal: "Kurtlar Vadisi bana ayrı bir motivasyon kattı"
YEREL HABERLER Kurtlar Vadisi müziğiyle çıktığı ringde önce salonu, ...
Sicilya'dan etkilenip her gün damat gibi giyinen 'Ferdi Romeo' evlenmek istiyor 
YEREL HABERLER Sicilya'dan etkilenip her gün damat gibi giyinen ...
Doğal gölette ortaya çıkan manzara endişelendirdi
YEREL HABERLER Doğal gölette ortaya çıkan manzara endişelendirdi
İzmit Yenice köyünde menfez yapılıyor
YEREL HABERLER İzmit Yenice köyünde menfez yapılıyor
Gebze’nin göbeğinde çıkan tartışma kanlı bitti
YEREL HABERLER Gebze’nin göbeğinde çıkan tartışma kanlı bitti
Roman çiftler toplu nikah töreniyle dünya evine girdi
YEREL HABERLER Roman çiftler toplu nikah töreniyle dünya evine girdi
Stepneyi çıkarırken önce kamyonet sonra otomobilin çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Stepneyi çıkarırken önce kamyonet sonra otomobilin ...
TEM'de lastik değiştirmek isterken canından oldu Önce kamyonet çarptı, sonra otomobil üstünden geçti
YEREL HABERLER TEM'de lastik değiştirmek isterken canından oldu Önce ...
Geç kaldığı KPSS'ye giremedi, elindeki kağıdı gösterip "Burada öyle bir şey yazmıyor" dedi
YEREL HABERLER Geç kaldığı KPSS'ye giremedi, elindeki kağıdı ...
Lağım suları evlerinin içine dolan site sakinleri isyan etti
YEREL HABERLER Lağım suları evlerinin içine dolan site sakinleri ...
Azeri kick boksçu: "Ermeni bir rakibim olsaydı adamı yerdim" Bozkurt lakaplı Toghrul Mamadov, ilk profesyonel dövüşünde şampiyon oldu
YEREL HABERLER Azeri kick boksçu: "Ermeni bir rakibim olsaydı adamı ...
Konserde yumruklar havada uçuştu
YEREL HABERLER Konserde yumruklar havada uçuştu
Yaz sonrası cildinizin uyarılarına kulak verin
YEREL HABERLER Yaz sonrası cildinizin uyarılarına kulak verin
Bu mağaraya gelen donuyor Parsık Mağarası, doğal klimasıyla ilgi görüyor
YEREL HABERLER Bu mağaraya gelen donuyor Parsık Mağarası, doğal ...
Freni boşalan hafif ticari araç evin duvarına çarptı Doğalgaz borusu patlayınca ekipler dakikalarca vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Freni boşalan hafif ticari araç evin duvarına ...
Büyükşehir, kenti ürettiği asfaltı kullanıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, kenti ürettiği asfaltı kullanıyor
Okul servis araçları için istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Okul servis araçları için istişare toplantısı yapıldı
Sefo bu kez Körfez'i salladı Körfez'de Sefo rüzgarı esti
YEREL HABERLER Sefo bu kez Körfez'i salladı Körfez'de Sefo rüzgarı ...
Kocaeli’de kick boks coşkusu yaşandı İlk kez düzenlenen turnuvada 7 Türk cumhuriyetinden sporcular ter döktü Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı: “İlerleyen yıllarda da devam ettireceğiz”
YEREL HABERLER Kocaeli’de kick boks coşkusu yaşandı İlk kez ...
Müstakil ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Müstakil ev alev alev yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.